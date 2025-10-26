Un motivo in più per caricarsi: erano anni che Bernardeschi non si faceva rivedere e l'ultima volta...

Uno dei temi di interesse del Fiorentina-Bologna odierno è sicuramente Federico Bernardeschi, uno degli ex più ‘odiati’ da queste parti per le modalità con cui dette l'addio nel 2017 e per la destinazione che scelse, la Juve. Le cose poi lì non andarono proprio bene e dopo cinque anni, il carrarino andò in MLS.

Non prima però di aver consegnato metaforicamente l'Europa alla Fiorentina perché la sua ultima partita prima del salto d'Oceano fu quel Fiorentina-Juve del maggio 2022 quando i viola vinsero 2-0 conquistando il settimo posto. Il Bologna l'ha riportato in Italia un paio di mesi fa e per il classe ‘94 l’accoglienza non potrà che essere quella dei vecchi tempi.