Pupo: "Essere ultimi ci dà l'occasione di poter tornare a gioire per qualcosa..."

Vedere la Fiorentina in ultima posizione in Serie A è un colpo al cuore per tutti i tifosi. Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, ha però voluto trovare un aspetto positivo in questa vicenda.

“Momento drammatico che può portare un risvolto positivo”

"Per chi ama la Fiorentina è un momento "drammatico" - scrive il cantante e sostenitore viola, su La Nazione - ma come accade in tutte le cose della vita, potremmo trovare anche in questo caso un risvolto positivo. Siccome sono "secoli" che a Firenze, sportivamente parlando, non festeggiamo più nulla, questa potrebbe essere una buonissima occasione per tornare a gioire per qualcosa: la Salvezza".

Tempi migliori

Prendiamola così dunque, con leggerezza, in attesa di tempi migliori per la squadra che, speriamo, comincino, in fretta.