Contratto, ingaggio...e Lykogiannis: Così Biraghi non riesce a riabbracciare Italiano

Cristiano Biraghi passerà dalla Fiorentina al Bologna di Vincenzo Italiano nel corso di questo gennaio? Possibile, ma per il momento la trattativa è ferma.

Ingaggio e contratto

Il punto della situazione in merito viene fatto dal Corriere dello Sport-Stadio dove si legge che ci sono problemi economici riguardanti il calciatore, perché il Bologna non è disposto a pagare l'ingaggio da 1,7 milioni di euro che Biraghi guadagna adesso alla Fiorentina e non è nemmeno convinto di sottoscrivere un contratto triennale a cui l'entourage del laterale sinistro aspira.

Ultime ore di mercato

Se dovesse andare in porto questo passaggio, verrà chiuso solamente negli ultimi giorni o addirittura nelle ultime ore di mercato quando qualche scenario potrebbe essere diverso. Intanto però le prestazioni di Lykogiannis hanno frenato Biraghi.