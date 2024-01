Nazionale Under 19, Corradi chiama anche un 2005 della Fiorentina per la sfida contro la Spagna

Appuntamenti imminenti per la Nazionale Giovanile

Dopo un 2023 indimenticabile, che lo scorso 16 luglio a Malta l’ha vista tornare a vincere il Campionato Europeo a vent’anni di distanza dal primo titolo continentale, la Nazionale Under 19 inizierà il suo 2024 mercoledì 17 gennaio (ore 14.30 – diretta streaming FIGC) al Centro Tecnico Federale di Coverciano affrontando in amichevole i pari età della Spagna.

C'è anche un ragazzo della Fiorentina fra i convocati

Sono 21 i calciatori convocati dal tecnico Bernardo Corradi per il raduno fissato domenica 14 gennaio, fra cui anche il centrocampista della Fiorentina Primavera classe 2005 Jonas Harder. L’amichevole con le Furie Rosse, remake della semifinale dell’ultimo Europeo vinta 3-2 dall’Italia grazie alle reti di Vignato, Pisilli e Lipani, rappresenta un test probante per gli Azzurrini, che dal 20 al 26 marzo saranno impegnati in Italia (sede da definire) nella seconda fase delle qualificazioni europee in un girone che li vedrà opposti a Scozia, Repubblica Ceca e Georgia: in palio un posto nella fase finale in programma a luglio in Irlanda del Nord.