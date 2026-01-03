Solomon: "Ho una grande sfida all'orizzonte. Forza Viola". Una sfida che parte da meno cinque
Foto: MS/Fiorentinanews.com
Che sia cosciente o meno della barca su cui è salito, Manor Solomon avrà indiscutibilmente una sfida complessa e quasi proibitiva davanti a sé: quella di invertire la rotta di una stagione malsana e bizzarra per la Fiorentina.
Il calciatore israeliano ha espresso anche pubblicamente il pensiero via social, con il classico riferimento alla ‘Big challenge’. In questo caso però, con la squadra viola a meno cinque dalla zona salvezza, siamo ben oltre le frasi fatte:
💬 Commenti