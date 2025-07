Milenkovic torna nella sua Firenze: prima il 'pit-stop' a Sorrento per il matrimonio di Mandragora, poi il ritorno 'a casa'

Al matrimonio di Rolando Mandragora e la compagna Lucia Persico, celebrato in centro a Sorrento il primo luglio, erano presenti tanti compagni (ed ex compagni) del calciatore: tra questi ultimi anche Nikola Milenkovic, che poi ha colto l'occasione per tornare ‘a casa’.

Infatti, in questi giorni il roccioso centrale serbo è tornato a Firenze, città che lo ha accolto per sette anni prima del suo passaggio al Nottingham Forest, in Inghilterra. Dopo il ricevimento di Mandragora a Sorrento, dunque, una tappa anche nella sua Firenze: qui una foto col titolare del ristorante La Reggia degli Etruschi.