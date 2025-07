Lorenzo Amoruso, ex difensore della Fiorentina, è intervenuto durante il Pentasport di Radio Bruno. Ha avuto modo di commentare la situazione di Kean, le chances di Sottil e la situazione difensiva della prossima stagione.

“Molto curioso di vedere come si evolve la situazione di Kean: non credo abbia accettato l’offerta araba, penso che altrimenti sarebbe già in volo verso l’Arabia. Pioli sin da subito dovrà studiare le situazioni tattiche della squadra, come si potrebbero evolvere, anche avendo una rosa incompleta e che sicuramente sarà diversa a fine mercato. Solo a rosa finita capiremo cosa vuole fare Commisso: l’anno prossimo la Fiorentina festeggia il centenario, ci vuole una grande annata per condividere coi tifosi qualcosa di importante. Pioli vorrà sicuramente fare bene e festeggiare ad agosto con un trofeo o un piazzamento che conta. Io me lo auguro, sono 24 anni che Firenze non festeggia, speriamo di poter festeggiare proprio nell’anno del centenario”

“Sottil come esterno destro? È un giocatore della Fiorentina, arriverà in preparazione, capiremo quale stile di gioco vorrà applicare Pioli e poi vedremo: lui si deve solo far trovare pronto, badare poco alle ciance e far capire che questi sei mesi lo hanno migliorato. Deve dimostrare che la Fiorentina può contare su di lui tutto l’anno, ma Pioli valuterà lui come tutti gli altri: se poi non rientrasse nei piani, sarà messo sul mercato”.

“Io non credo che questa squadra avrà un sistema difensivo fisso, penso cambierà in base alla partita. Ma i tre centrali titolari credo saranno i tre di quest’anno: un posto è di Comuzzo, sempre se Pioli vorrà attendere con l’alibi del ‘giovane’. Palladino a fine stagione gli dava il contentino preferendogli Marì, ma non si fa così per far migliorare un giovane, serve costanza. Non sono neanche sicuro che in difesa si giocherà sempre a 3, presumibilmente saranno in 5 o 6 a contendersi il posto”