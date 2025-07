C'è anche la Fiorentina tra le pretendenti di Lorenzo Insigne: lo riporta Alfredo Pedullà sul suo canale Youtube.

C'è stata una telefonata tra Maurizio Sarri e Lorenzo Insigne: le due parti sono molto interessate ma la Lazio ha il mercato bloccato, anche per gli svincolati. Il primo settembre però (probabilmente) si libera il blocco sui nuovi tesseramenti, per cui i contatti continueranno anche dopo l'estate. Approfondimenti per Insigne anche da Udinese - più approfonditi -, mentre Parma e Fiorentina restano più indietro, secondo il giornalista sportivo.