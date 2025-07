C'è ancora Morten Frendrup al centro del mercato di Serie A: sulla vetrina del Genoa non ci sono solo gli occhi della Fiorentina ma, secondo Il Secolo XIX, quelli di molte big che avrebbero chiesto informazioni al Grifone.

Un manipolo agguerrito di squadre per il centrocampista danese: oltre ai viola, Frendrup piace anche a Juventus, Inter, Atalanta e Roma. Tutte e 5 le squadre, si legge, si sono mosse per chiedere informazioni sul calciatore, ma la richiesta del Genoa di 25 milioni di euro non è stata avvicinata da nessuna di queste. In attesa di saperne di più sulla trattativa per Bernabè, dalle cifre simili, la Fiorentina continua a tenere d'occhio la situazione in casa Genoa.