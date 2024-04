L'infortunio dell'attaccante esterno Jan Sýkora, per il Viktoria Plzen, è solo l'ultimo dei tanti infortuni e indisponibilità che il club ceco si trova a dover affrontare in vista della prima sfida ai quarti di finale di Conference League contro la Fiorentina.

Anche Jan Kopic e Sampson Dweh non saranno della gara contro i gigliati per squalifica, così come i non presenti nella lista Conference Milan Havel e Cheick Souares, oltre all'infortunato Jhon Mosquera.

Tante dunque le assenze per il Viktoria, con il vice allenatore Marek Bakoš che ha spiegato: "Stiamo studiando una soluzione, sappiamo qual è la situazione. Ci sono problemi con squalifiche, roster e infortuni... L'infortunio di Sykora ha peggiorato la situazione ma adesso studieremo la soluzione migliore. Le opzioni sono limitate, ma dobbiamo farcela". Delicata in particolare la situazione sugli esterni, con qualche giocatore che sarà costretto a essere riadattato in quei ruoli.