Un solo giocatore della Fiorentina (in prestito) nei convocati dell'Under 19 azzurra. Bollini chiama ancora un giovane portiere viola

La Nazionale Under 19 di Alberto Bollini si prepara per il ritorno in campo. In questo ottobre è previsto infatti un doppio confronto con la selezione pari età scozzese. Fra i convocati del CT solamente un giocatore viola (in prestito).

Il prestito in Serie C

Il calciatore viola che prenderà parte al ritiro azzurro è Tommaso Vannucchi, classe 2007 della Fiorentina, ma in prestito al Pontedera. A Firenze il giovane, dopo anni fra le selezioni giovanili e la Primavera, era un po' chiuso dall'astro nascente (ma sempre poco utilizzato) Martinelli. Ed ecco che per lui si è aperta l'ipotesi del prestito.

L'inizio di stagione

In Serie C Vannucchi ha già disputato 4 partite, subendo ben nove gol con la complicità di un reparto difensivo traballante. Il giovane portiere ha però messo insieme buone prestazioni attirando, ancora una volta, le attenzione dei selezionatori azzurri.

