Volevi non tornarci su qualche ex obiettivo? La vecchia passione per Maldini e Boga: pronto il summit tra Goretti e Ferrari

La settimana che viene sarà quella del summit di mercato tra i dirigenti viola, in sostanza tra Roberto Goretti e Alessandro Ferrari, per mettere a punto le strategie in vista di gennaio: alla Fiorentina servono sicuramente degli esterni per immaginarsi diversa dal 3-5-2 su cui era stata impostata la stagione. E la vecchia tendenza molto in voga con Pradè era quella di tornare quasi con esasperazione su calciatori già cercati.

Due su tutti secondo il Corriere dello Sport, sfruttando anche le rispettive difficoltà, sono Daniel Maldini, esubero a Bergamo, e Jeremie Boga che vorrebbe andarsene da Nizza. Difficile pensare che le linee d'azione possano discostarsi dal passato, avendo la Fiorentina semplicemente spuntato ma non cambiato la sua “squadra-mercato”. Il tipo di profilo scelto comunque, potrà dare un volto diverso almeno al tipo di schieramento sul campo.