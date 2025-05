Il difensore spagnolo Marc Bartra, al termine della partita fra Betis e Fiorentina, ha analizzato il match esaltando la prestazione della propria squadra.

La partita del Betis

“È un piccolo passo verso la finale - ha detto l'ex Barcellona - ma dobbiamo mantenere questa mentalità e vincere anche a Firenze. Abbiamo giocato una grande partita, la sensazione è che avremmo potuto vincere con più gol di scarto. Siamo orgogliosi per la prestazione, ma dobbiamo migliorare sotto alcuni aspetti, anche se meritavamo un risultato molto migliore. Siamo una squadra completa, con molta qualità in attacco e ben organizzata quando non abbiamo il pallone”

Le parate di De Gea

Il difensore conclude parlando delle occasioni da gol che non è riuscito a sfruttare: "Avrei quasi potuto fare tripletta, sono andato vicino al gol tre volte . Sulla prima occasione David De Gea ha fatto una parata incredibile. Per non rischiare che continuasse a prendere i miei tiri ho cercato di angolarla di più nelle occasioni successive, ma la palla è finita di poco a lato del palo. Si vede che oggi non dovevo segnare, ma vabbè, ci riproverò al ritorno.