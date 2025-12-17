Graziani: "Kean tornerà a segnare e De Gea a parare, non mi piace questa negatività. Commisso? Rivederlo sarebbe importante"

L'ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Sicuramente domani Vanoli potrà fare un po' di turnover, preservando i migliori - se così vogliamo chiamarli - per la partita con l'Udinese. La Conference però è importante, non possiamo abbandonarla totalmente. Vanoli allena i calciatori tutti i giorni e deve fare una valutazione completa su ognuno di loro. Ad oggi nessuno, e dico nessuno, ha una media vota sufficiente, e la classifica lo testimonia. Sento parlare di mancanza di leader, ma il leader deve essere l'allenatore, lui deve essere il grande riferimento della squadra”.

“Kean tornerà a segnare e De Gea a parare"

Poi ha aggiunto: “Ci sono annate negative, periodi bui, ma io sono sicuro che Kean tornerà a fare gol e che De Gea tornerà a parare come ha sempre fatto. Quello che mi fa paura è la negatività che si respira in città, che capisco ma che non serve. Ora non bisogna guardare quanto sono distanti le avversarie, bisogna fare la corsa su noi stessi e capire che ci sono ancora tanti punti a disposizione. Commisso? Non so come stia adesso, però vederlo ogni tanto farebbe bene a tutti, anche solo tramite un video. Lo ritengo un uomo di cultura, di simpatia, di lavoro, ma in questo momento il presidente manca”.