Corriere Fiorentino: Una rivoluzione a centrocampo...ma non nei nomi
Due pagine su Fiorentina e stadio presenti stamani all'interno del Corriere Fiorentino.
Pagina 8
In apertura: “Palla al centrocampo”. Ovvero: “Rivoluzione, ma non nei nomi: contro la Juve. Spazio ancora a Sohm-Nicolussi-Mandragora, a loro Vanoli chiede compattezza e intensità”. In taglio basso: “Gli amici di Spalletti ”Che effetto vederlo con la maglia dell’innominata...".
Pagina 9
Sullo stadio: “Missione a Nyon per il Franchi E in curva c’è la gru”. Sottotitolo: “Oggi la sindaca dall’Uefa, presenti i viola”.
