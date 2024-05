Pagellone di fine anno per Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia. Tra le squadre citate anche la Fiorentina, che però tra qualche ora dovrà giocare la partita più importante della stagione in Conference League. Questo il suo giudizio sui viola:

“Fiorentina Voto 6,5: In campionato si poteva fare qualcosa di più ma l’annata non è stata semplice e la tragedia di Joe Barone ha lasciato il segno. La viola si è tolta delle belle soddisfazioni ma è ancora una volta fuori dal giro delle grandi. Ovviamente il voto non tiene in considerazione la finale di Conference. Se si torna a casa con la Coppa, sarà un’annata da 7.5 e anche 8. Vincere non è mai semplice”.