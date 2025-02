Bernede: "Nel secondo tempo abbiamo percepito che il momento era buono per fare gol. Quando ho segnato..."

Antoine Bernede, giocatore dell'Hellas Verona che col suo gol nel recupero ha regalato la vittoria ai gialloblù contro la Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa: “Vittoria molto importante per noi, soprattutto per il periodo difficile da cui venivamo".

“Abbiamo percepito che il momento era buono”

"Sono tre punti importanti. Sono molto felice e spero che continueremo così. Giocavamo in casa, il pubblico è stato fantastico, ci ha spinto verso la vittoria. Nel secondo tempo abbiamo percepito che il momento era buono, abbiamo spinto, creando tante occasioni da gol”.

Sul gol-vittoria

“Sono contento di aver segnato il gol della vittoria. Un momento incredibile, all’ultimo minuto della partita. Ho visto tutti i miei compagni alzarsi dalla panchina e venire ad abbracciarmi”.