Bozhinov si presenta ai tifosi del Pisa: "Sappiamo quanto sarà importante contro la Fiorentina, vogliamo vincere a tutti i costi"

Ha parlato in conferenza stampa Rosen Bozhinov, difensore del Pisa arrivato a gennaio, che si è presentato oggi - assieme all'ex Juventus Iling Junior - citando anche la prossima partita, contro la Fiorentina.

Il commento

“Mi sto adattando, ho già giocato tre partite e sto dando il mio contributo. I miei compagni mi hanno accolto benissimo, faremo il massimo per la salvezza, è il nostro unico obiettivo. Sappiamo quanto è importante per i tifosi e per la città la partita contro la Fiorentina, e vogliamo vincere a tutti i costi: ogni partita vale tre punti, questa è la cosa più importante".