Sorteggio Champions League: l'Inter pesca il Benfica di Cabral, il Milan si ritrova invece in un girone di ferro. Napoli e Lazio contro le madrilene

Sono stati appena effettuati i sorteggi per i gironi di Champions League 2023/2024. Andando a vedere nel dettaglio chi troveranno davanti a loro le squadre italiane, c'è da evidenziare un raggruppamento tutt'altro che proibitivo per l'Inter, che ha pescato il Benfica in cui ora milita l'ex attaccante della Fiorentina Cabral, e Salisburgo e Real Sociedad.

Girone invece complicato quello del Milan, che dovrà avere a che fare contro squadre molto forti e organizzate come PSG, Borussia Dortmund e Newcastle. Il Napoli si troverà invece sulla sua strada il Real Madrid, con anche Braga, avversario incontrato dalla Fiorentina nella scorsa Conference League, e Union Berlino. La Lazio se la vedrà contro l'Atletico Madrid, il Feyernoord e il Celtic.