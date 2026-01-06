Il programma ambizioso sugli arrivi di Paratici e Goretti. L'indirizzo al mercato dato dall'ex Juve

Nell'attesa del suo arrivo alla Fiorentina, Fabio Paratici sta comunque lavorando anche per il club viola. E' il direttore sportivo gigliato, Roberto Goretti, a tenere i contatti con il dirigente e a portare avanti il mercato viola.

Nuovi arrivi

Il programma è ambizioso in termine di nuovi arrivi, perché c'è la voglia di regalare a Vanoli un paio di centrocampisti, un altro esterno offensivo e anche un difensore centrale. Il tutto però sfoltendo la rosa, cedendo quegli elementi che sono di troppo.

L'indirizzo lo dà Paratici

Idee ce ne sono e Paratici sta fortemente indirizzando questo mercato, così come dimostra chiaramente l'operazione fatta con Solomon ad inizio campagna invernale.