La Fiorentina pensa alla porta del futuro. Per l'obiettivo dalla Liga ci sono più pretendenti e si inserisce anche la Lazio

In quest'ultima stagione, il portiere della Fiorentina Pietro Terracciano ha alzato il livello di qualità delle sue prestazioni. Ciononostante, la Viola sembra voler cambiare qualcosa anche in porta, cercando altrove un titolare. Ma il primo obiettivo non sarà semplice da portare a termine.

Rui Silva, c'è concorrenza

Da ieri è noto l'interesse della Fiorentina per il classe ‘94 Rui Silva, in forza al Real Betis di Siviglia e che sta valutando di cambiare aria. Tuttomercatoweb.com aggiunge un’altra pretendente italiana, la Lazio, oltre a una lunga lista dall'estero: Nottingham Forest, Ajax, Everton, Porto e Benfica avevano già fatto un tentativo, ma senza successo.