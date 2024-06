Un inseguimento alla Fiorentina dichiarato da Cairo e un'avventura europea che è dipesa dalla finale viola di Conference, poi persa. Ma il tecnico ex Torino Ivan Juric è comunque soddisfatto del suo lavoro, come confessa al Secolo XIX: “Guardandomi indietro non posso che essere contento di ciò che abbiamo costruito. Qualcuno può pensarlo, ma non rimpianti o sensi di incompiutezza”.

“Sempre nella parte sinistra, mai scontato”

E aggiunge: “Stare sempre nella parte sinistra della classifica non è certo scontato. Adesso voglio aggiornarmi. Dopo cinque campionati di Serie A senza esonero e sempre a sinistra, magari vorrei andare all'estero”.