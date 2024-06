L'attaccante della Fiorentina Lucas Beltran, attualmente in Argentina per il ritiro con la Nazionale U23, ha parlato a Tyc Sport. Queste le sue parole sulla possibile convocazione per le Olimpiadi di Parigi: “A Firenze per quest'anno ho già fatto tutto quello che dovevo fare. Pensiamo che sia tutto in ordine. Aspetteremo che Mascherano dirami la lista, ma da parte mia va tutto bene”.

‘Siamo una squadra con qualità da vendere’

E sull'allenatore della squadra albiceleste giovanile: "Mascherano vuole che la squadra pressi, che abbia la palla, che i giocatori con i piedi buoni siano vicini per giocare. È una squadra con qualità da vendere ed è bene rifinire i dettagli che saranno fondamentali in questo tipo di tornei. E' importante stare insieme, conoscersi. La parte non in campo è molto importante per noi".

‘Un buon anno alla Fiorentina ma so che posso fare di più’

E sulla possibilità di poter rigiocare con Julian Alvarez: "Siamo amici da tanto tempo. Sarebbe bellissimo ritrovarlo. Fiorentina? Penso che sia stato un buon anno, vogliamo sempre di più e io ho molte cose da migliorare. Era solo il mio primo anno in Europa. La prossima stagione cercherò di fare meglio perché so che posso fare di più".