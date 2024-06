Palladino: "Pronto per questa sfida affascinante e prestigiosa. Grazie a Commisso per la fiducia"

Raffaele Palladino ha affidato a Instagram i suoi pensieri, due giorni dopo le prime dichiarazioni da allenatore della Fiorentina nel media center del Viola Park. Queste le sue parole a margine della foto insieme ad Alessandro Ferrari e Daniele Pradè: “Pronto per queta sfida così affascinante e prestigiosa. Grazie al presidente Commisso e alla dirigenza viola per la fiducia, darò tutto me stesso per questi colori”.