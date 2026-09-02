Eternamente accostato alla Fiorentina, ora El Shaarawy torna dove tutto è iniziato

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Scontato quanto inevitabile citare il celebre verso di Antonello Venditti per commentare il ritorno di Stephan El Shaarawy - per varie estati profilo accostato alla Fiorentina - in quel di Genoa a distanza di sedici anni.

Svincolato di lusso

Ebbene sì, perché a mercato concluso il Grifone ha ingaggiato El Shaarawy, svincolato dopo la fine del contratto con la Roma. A 33 anni dunque il Faraone torna nella squadra dove di fatto è esploso, prima di vestire le maglie di Milan e appunto Roma.

Ritorno a casa

Una scelta di cuore quella di El Shaarawy, che per il Genoa ha rinunciato anche ad offerte ricchissime come quelle arrivate dell'Arabia Saudita. Decisivo il desiderio di tornare nella città dov'è cresciuto e nello stadio che gli ha regalato le prime emozioni in Serie A.