Retroscena Cancellieri: L'intervento di Gattuso a bloccare il suo passaggio alla Fiorentina

La Lazio stava vendendo Cancellieri alla Fiorentina, lo scrive stamani il Corriere dello Sport-Stadio, per sostituirlo prima con lo sconosciuto iracheno Madjed dell’Hammarby (che avrebbe pure rifiutato l’invito) e poi con Gudmundsson.

Cancellieri aveva accettato

Per l'esterno, sempre secondo il quotidiano sportivo, il club viola aveva proposto il cartellino dell’islandese più 4 milioni. Lo stesso Cancellieri aveva già accettato la nuova destinazione.

L'intervento dell'allenatore

Cos'è successo allora a cambiare le sorti della trattativa? E' intervenuto Gattuso che non ha potuto rinunciare a Cancellieri, visto che sarebbe rimasto scoperto pure a destra, col solo Isaksen o con Noslin.

Cancellieri dunque è rimasto bloccato, con Gudmundsson arrivato lo stesso in prestito con diritto di riscatto.