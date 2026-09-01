Fiorentina e Lazio, va in scena lo scambio nell'ultimo giorno di mercato?

Nelle ultime ore di mercato, Lazio e Fiorentina sono entrate nuovamente in contatto. Secondo quanto riportato da Sky, i due club hanno provato a impostare uno scambio tra Matteo Cancellieri e Albert Gudmundsson.

Percorsi incrociati

L’esterno classe 2002 raggiungerebbe i viola di Fabio Grosso, mentre il trequartista islandese compirebbe il percorso inverso, trasferendosi in biancoceleste alla corte di Gennaro Gattuso.

Nuovo aggiornamento

Le parti torneranno ad aggiornarsi nelle prossime ore per capire se ci siano i margini o meno per portare avanti l’operazione nell'ultimo giorno di mercato.