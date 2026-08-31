Gudmundsson alla Lazio sì, poi no, poi forse. Ora la trattativa è in stand-by
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Continua il tira e molla della Lazio per Albert Gudmundsson, con l'islandese e il suo entourage alla ricerca di una sistemazione in queste ultime ore di mercato.
Priorità
L'attaccante della Fiorentina aveva detto sì ai biancocelesti, dando la priorità assoluta alla squadra della capitale, preferita al Bologna e ad altre pretendenti.
Dubbi in casa Lazio
Adesso però, secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, ci sarebbero dei dubbi in casa Lazio sul suo impiego nel 4-3-3 di Gattuso, con Cancellieri che potrebbe anche rimanere dopo il sì al Genoa.
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