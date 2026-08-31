Gudmundsson apre alla Lazio. I contorni di un'altra operazione low cost per i biancocelesti

Dopo aver preso Njie e per uno Gnonto che potrebbe arrivare, c'è un Gudmundsson invece che potrebbe lasciare la Fiorentina nelle prossime ore.

Lazio prima

L'islandese ha aperto all'approdo alla Lazio che ora ha la precedenza sulle altre proposte arrivate (specialmente da Bologna).

Il club viola e quello biancoceleste lavorano per una affare sulla base di un prestito oneroso da un milione di euro e diritto di riscatto fissato a 16 milioni.

La politica di Lotito

La società di proprietà di Lotito sta portando avanti del resto un mercato di giocatori low cost o a saldo zero e nonostante questo la partenza della squadra è stata positiva, con sei punti in due gare di campionato.