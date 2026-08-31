Pedullà: "Zirkzee è prigioniero al Manchester United. Gudmundsson appeso a un filo"

Alfredo Pedullà ha fatto il punto su questa giornata di mercato fino a questo momento attraverso il suo canale You Tube. Queste le notizie sull'ambiente Fiorentina.

Su Zirkzee

“Il Manchester United voleva un obbligo di riscatto condizionato per Zirkzee. Anche con la Juventus non si è mai raggiunto l'accordo. E quindi l'olandese al momento è prigioniero a Manchester”.

Gud e Mandragora

“Gudmundsson ha aperto alla Lazio, ma sulla collocazione tattica non c'è convergenza. Attualmente è appeso a un filo, vedremo nelle prossime ore, ma la trattativa è ferma. Il Torino andrà su Mandragora se Gineitis andrà al Celtic”.