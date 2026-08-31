Pedullà: "Gudmundsson-Lazio in stallo, Gattuso non lo inquadra tatticamente. L'islandese aveva accettato la destinazione"

Alfredo Pedullà ha fatto chiarezza sulla situazione di mercato di Albert Gudmundsson, che nelle ultime ore è stato dato in uscita dalla Fiorentina.

Stallo Gud

Per lui, si era parlato dell'interesse della Lazio che, però, sembrerebbe aver scelto un altro profilo. Infatti, se sia Gudmundsson che la Fiorentina avevano dato il via libera al trasferimento, Gattuso non lo considera tatticamente inquadrabile - gioca con un 4-3-3 in maniera simile alla Fiorentina - e la situazione è ora in stand-by.

Nome noto

Il profilo gradito da Gattuso, invece, è noto ai tifosi della Fiorentina per un corteggiamento degli anni passati: si tratta di Dennis Man, ala rumena in forza al PSV Eindhoven, che ha dato la sua disponibilità alla destinazione biancoceleste.