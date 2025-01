Champions League, tutto ok per le milanesi: Inter e Milan vincono ancora ed entrano nella top 8 d'Europa

Nella settima giornata del girone di Champions League, l'Inter batte 1-0 lo Sparta Praga, sale a quota 16 punti in classifica e vede la qualificazione diretta agli ottavi, distante solo un punto. A decide la sfida in terra ceca è un gran gol di Lautaro Martinez al 12', un destro al volo da posizione defilata che sbatte sul terreno di gioco e si insacca sotto la traversa. Ora mercoledì prossimo la sfida di San Siro con il Monaco.

Stesso esito anche per il Milan

Nell'altra gara della serata delle italiane, il Milan batte 1-0 il Girona nella settima giornata della fase campionato di Champions League e sale a quota 15 in classifica, qualificandosi come minimo ai playoff e agguantando la top 8 che significherebbe approdo diretto agli ottavi di finale. A decidere il match di San Siro è un super gol di Leao, nel finale di un primo tempo combattutissimo e ricco di emozioni. Ora i rossoneri avranno la chance di difendere la propria posizione in classifica nell'ultima gara, in programma tra sette giorni a Zagabria contro la Dinamo.