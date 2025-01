Torna di moda un vecchio pallino per la Fiorentina. Interesse per Ngonge del Napoli

La Fiorentina cerca un rinforzo di qualità in attacco e, oltre a Cher Ndour, centrocampista italiano classe 2004 di proprietà del PSG in prestito al Besiktas in questa prima parte di stagione, ci sta riprovando per un vecchio pallino del Verona.

Secondo Sky Sport infatti Pradè e Goretti vorrebbero mettere a disposizione di mister Palladino un giocatore offensivo in più. Il nome buono potrebbe essere quello di Cyril Ngonge, esterno che non sta trovando spazio nel Napoli di Conte e che era stato seguito dai viola anche ai tempi dell'Hellas Verona.

L'interesse mostrato verso Ngonge comunque non esclude la trattativa per Dennis Man del Parma, più avanzata rispetto a quella per l'esubero della squadra capolista.