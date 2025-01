Un pomeriggio denso di novità in casa Fiorentina. A cominciare dall'ultimo nome per il centrocampo viola, ovvero Cher Ndour. Il classe 2004 è di proprietà del PSG, che ha necessità di cedere a titolo definitivo per liberare gli slot prestiti all'estero (qui l'approfondimento sulla questione). Il club gigliato ha ufficialmente presentato la prima offerta nel pomeriggio, si tratterebbe dunque di acquisto e non di prestito. Ci sarebbe, per altro, anche una clausola a favore del Paris-Saint Germain, una percentuale sulla futura rivendita. Occhio anche alla concorrenza dalla Serie A, come quella del Bologna.

Man vuole la Fiorentina, con il Parma…

Capitolo Dennis Man. L'ok del giocatore c'è e anche di più, il rumeno vuole chiaramente indossare la maglia viola. La palla passa alle due società, che cercano di trovare un accordo sulla cifra dell'eventuale trasferimento. La Fiorentina, per ora, tentenna di fronte ai 15 milioni di euro richiesti dal Parma.

Christensen via, a breve ufficiale anche Kayode. Per Kouame situazione complessa

Per quanto riguarda le cessioni, Oliver Christensen è ufficialmente un nuovo giocatore della Salernitana, in prestito fino al termine della stagione. Michael Kayode è da poco atterrato in quel di Londra, pronto a diventare un nuovo giocatore del Brentford: per lui prestito con diritto di riscatto. Può partire anche Christian Kouame? Sull'ivoriano si è inserito anche l'Empoli, ma se la Fiorentina non smuoverà le sue richieste (7 milioni) difficilmente i toscani potranno acquistarlo. La cifra limita le possibilità di tanti club interessati al numero 99 viola.

Pablo Marí è un nome ancora in piedi. Ci "rimetterebbe" Valentini

E Pablo Marí? Non è un nome ancora declinato, anzi. La Fiorentina ha ripreso i fitti contatti con il Monza per provare a portare lo spagnolo a Firenze. Sarebbe tuttavia uno scambio con l'argentino Nicolas Valentini, appena arrivato in viola, che sarebbe costretto a rifare immediatamente le valige. Attenzione anche al futuro di Marin Pongracic, che potrebbe avere un risvolto clamoroso: il croato è un'idea in casa Napoli.