Arriva la prima offerta ufficiale della Fiorentina per Ndour. Il "favore" alla Juventus... e la concorrenza di Italiano

La Fiorentina è alla ricerca di un nuovo centrocampista. Piace Bryan Cristante della Roma, ma ultimamente è spuntato un nuovo obiettivo dal Paris-Saint Germain. Da acquistare a titolo definitivo.

La Fiorentina presenta la prima offerta per Ndour: la situazione

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la Fiorentina ha presentato al PSG la prima offerta formale per Cher Ndour. L'obiettivo del club viola è acquistarlo a titolo definitivo, cosicché il club francese possa completare ufficialmente il passaggio in prestito di Randal Kolo Muani alla Juventus (visto il limite per i prestiti all'estero, e il classe 2004 è al Besiktas).