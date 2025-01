Milan Skriniar, Randal Kolo Muani, Juan Bernat e Cher Ndour. Sono tutti giocatori di proprietà del Paris-Saint Germain, almeno fino alla giornata di oggi. Cosa c'entra la Fiorentina nell'elenco qui sopra? La Viola punta l'ultimo di questa lista, il centrocampista classe 2004, e così facendo darebbe una grossa mano al club francese per sistemarsi. Ma procediamo con ordine.

Il problema prestiti in casa Paris-Saint Germain

Il PSG ha chiuso qualche giorno fa il trasferimento in prestito secco alla Juventus di Kolo Muani, attaccante francese. Affare non ancora ufficializzato perché i francesi hanno terminato gli slot per i prestiti all'estero, sei: Xavi Simons, Soler, Mukiele, Renato Sanches, Bernat e proprio Cher Ndour, puntato dalla Fiorentina. Ci sarebbe quindi la necessità di liberare uno slot, anzi due, perché nel mentre l'ex Inter Milan Skriniar è partito per Istanbul: anche lui è pronto a trasferirsi in prestito fino a fine stagione, al Fenerbahce. Come risolvere?

Ndour contribuisce a svuotare gli slot pieni

Chiaramente il PSG deve porre rimedio e venderà certamente due giocatori della lista prima indicata, che liberino gli spazi dei prestiti annunciati di Kolo Muani e Skriniar. Precedenza alla Juventus, a cui i francesi hanno garantito la riuscita dell'affare da giorni. Il centravanti sarà infatti bianconero: Juan Bernat ha risolto il proprio contratto e diventerà definitivamente un giocatore del Villarreal. Attese solo le ufficialità.

La Fiorentina ha fatto un'offerta, occhi anche sul Bologna

Dal Paris-Saint Germain c'è molta fiducia sulla cessione a titolo definitivo anche di Cher Ndour, visto l'interesse manifestato da più club in Serie A. La Fiorentina è la prima ad aver presentato un'offerta ufficiale, sembra esserci anche concorrenza da parte del Bologna.