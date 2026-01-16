Il lato negativo del sorteggio di Conference League: un tabellone fortemente sbilanciato dalla parte della Fiorentina - FOTO

L'urna di Nyon ha consegnato alla Fiorentina l'avversaria degli spareggi di Conference League. La squadra di Vanoli se la vedrà con i polacchi dello Jagiellonia, con la possibilità di giocare in casa la decisiva gara di ritorno. Contestualmente, però, è stato disegnato anche quello che sarà il tabellone da qui al termine della competizione, e in tal senso ai viola non è andata proprio benissimo.

Tabellone sfortunato per la Fiorentina

Infatti è già sicuro che dalla parte di tabellone della Fiorentina ci siano, tra le altre, Lech Poznan, AZ Alkmaar e Crystal Palace. Sul lato destro, invece, al momento l'unica squadra che spicca è il Samsunspor. Servirà invece un altro sorteggio per capire dove saranno collocate le otte squadre qualificate direttamente agli ottavi di finali.

Un ulteriore sorteggio

La Fiorentina sa già che, in caso di passaggio del turno, affronterà una tra Strasburgo e Rakow. Il sorteggio del 27 febbraio servirà proprio a stabilire quali squadre finiranno nella parte sinistra del tabellone e quali nella parte destra, scegliendo tra le seguenti coppie: Rayo Vallecano-Shaktar Donetsk, AEK Atene-Sparta Praga, Mainz-AEK Larnaca, Strasburgo-Rakow. Molto dipenderà anche da questo sorteggio, ma l'impressione è che già adesso il tabellone sia fortamente sbilanciato dalla parte della Fiorentina.