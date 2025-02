A Radio Punto Nuovo ha parlato il direttore sportivo Pietro Lo Monaco, commentando la cessione di Folorunsho del Napoli alla Fiorentina e intervenendo in breve anche sugli episodi arbitrali in Inter-Fiorentina di ieri sera. Queste le sue parole: "Non capisco perché il Napoli ha voluto vendere Folorunsho in un momento così difficile: se non puoi comprare giocatori importanti, perché vendere quelli che hai? Il calcio è bello perché propone situazioni limite per tutti. Ora sta a chi è in piedi non far rimpiangere i titolari.

Inter-Fiorentina? Il VAR rappresenta una delle più grandi delusioni di questa stagione. Troppi dubbi e tentennamenti per essere una macchina con minime percentuali di errore. Ha lasciato troppe ombre da far capire la sua inutilità. Gli incidenti di percorso capitano per tutti, credo nell’equità e non credo a giochi lontani dalle luci".