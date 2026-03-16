Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha suonato la carica in conferenza stampa, nel giorno del 118° compleanno della squadra salentina. Tra i temi toccati anche quello della salvezza e dello stadio nuovo, voci comuni all'ambiente della Fiorentina.

Il commento di Sticchi Damiani

“Questo è uno dei campionati più difficili degli ultimi anni: ci ritroviamo a questo punto con 27 punti e nove partite da disputare, l'occasione è gigantesca per provare a dare continuità al grandissimo torneo svolto finora e centrare l'obiettivo, che è davvero a portata di mano. Sarebbe un'impresa clamorosa, ma è possibile: disputare un altro campionato di Serie A con un impianto rinnovato sarebbe importante. Penso alla partita contro la Cremonese: quella è stata una partita vinta dall'ambiente”.

In attesa della partita di stasera, la Fiorentina siede ancora sotto ai giallorossi di due punti (ma, appunto, con una partita in meno). Si ricorda, inoltre, che alla 33sima giornata il Via del Mare ospiterà proprio la Fiorentina, più o meno a metà della volata finale verso la salvezza.