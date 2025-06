La verità adesso: si svolgerà oggi l'esame decisivo per il possibile ritorno in campo di Bove

Nella serata di ieri è arrivata un'inaspettata notizia sul possibile rientro in campo di Edoardo Bove, dopo il grave malore accusato il primo dicembre 2024 durante la partita fra Fiorentina e Inter.

Ultimo esame

Come riporta Sky gli ultimi esami svolti hanno dato risultati che lasciano ben sperare e potrebbero consentire a Bove di tornare all'attività agonistica. Si attende infatti l'esito di un ultimo esame per il via libera definitivo. Questo è previsto nella giornata di oggi. Non occorrerà aspettare tanto per sapere se Edoardo Bove possa definitivamente tornare a calcare i campi da calcio.

Le possibili soluzioni

Intanto, dal 1° luglio Bove tornerà contrattualmente a disposizione della Roma; il club giallorosso cercherà la migliore soluzione per lui: più probabile una sistemazione all’estero che in Italia, dove ci sono situazioni burocratiche più complesse da superare.