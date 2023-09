In attesa di novità sul Franchi, una big italiana fa il primo passo per costruire il suo nuovo stadio

Il Comune di Firenze è ancora alla ricerca dei 72 milioni di euro non concessi da Governo e Unione Europea per il rifacimento dello stadio Franchi. Intanto, l'udienza del Tar riguardante la contestazione di Palazzo Vecchio sul decreto di finanziamento è slittata al 10 ottobre. In attesa di novità sul tema, c'è una grande squadra italiana che muove i primi passi per costruire un nuovo impianto.

Oggi, 27 settembre, la società Sportlifecity ha presentato al Comune di San Donato Milanese la documentazione per la richiesta di variante al Piano Integrato di Intervento relativo al comparto San Francesco. La richiesta non è altro che la conferma dell'interesse del Milan nella costruzione di un nuovo stadio. “Questo progetto rappresenta un'opportunità per tutti e oggi inizia un percorso importantissimo”, afferma Francesco Squeri, sindaco di San Donato Milanese.