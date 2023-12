Faraoni supera Mazzocchi nelle strategie del Napoli. Fiorentina pronta a inserirsi per regalare un nuovo esterno a Italiano?

La Fiorentina segue con attenzione la situazione che coinvolge il Napoli e i due giocatori Mazzocchi e Faraoni. Entrambi graditi alla dirigenza viola, rappresentano però anche due obiettivi concreti del club partenopeo. Come spiegato dall'esperto di mercato Luca Marchetti a Radio Marte, per il Napoli non sarà facile ingaggiare Mazzocchi perché la Salernitana chiede il doppio del milione e mezzo offerto.

Ecco allora che Faraoni, inizialmente considerato un'alternativa, potrebbe diventare la prima scelta di De Laurentiis. Pista sicuramente più semplice quella che porta all'esterno del Verona, che potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto. La Fiorentina monitora, pronta a inserirsi per regalare a Italiano un rinforzo sulla fascia.