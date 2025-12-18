La Fiorentina sparisce nella nebbia di Losanna e chiude quindicesima un girone disgustoso. Ecco le potenziali avversarie ai play-off

Una chiusura disgustosa di un girone disgustoso di Conference League, un finale degno del resto della stagione per la Fiorentina che è sparita nella nebbia di Losanna, cedendo anche agli svizzeri per 1-0. Un risultato che al contrario sarebbe potuto valere il passaggio diretto agli ottavi, tra le prime otto. La sconfitta invece vuol dire quindicesimo posto finale, in una League Phase vinta dallo Strasburgo, davanti a Rakow e Aek Atene (incredibile i greci nel ribaltare tra il 98' e il 105' il risultato contro l'Univ. Craiova).

Tra le altre successi per Rayo Vallecani, 2-0 sul Drita, e Mainz, 2-0 al Samsunspor; pareggi invece per Crystal Palace con il KupS e Shakhtar con il Rijeka.

E ora a chi tocca?

La Fiorentina arriva quindicesima dunque e verrà inserita nel mini sorteggio che coinvolge anche 16, 17 e 18esima: in ordine Rijeka, Jagiellonia e Omonia Nicosia. Sarà una di queste l'avversaria del play-off di febbraio. All'eventuale ottavo invece, una tra Strasburgo e Rakow. Auguri.

La classifica finale della League Phase:

Strasburgo 16, Rakow 14, Aek Atene 13, Sparta Praga 13, Rayo Vallecano 13, Shakhtar 13, Mainz 13, Aek Larnaca 12, Losanna 11, Crystal Palace 10, Lech 10, Samsunspor 10, Celje 10, AZ Alkmaar 10, Fiorentina 9, Rijeka 9, Jagiellonia 9, Omonia Nicosia 8, Noah 8, Drita 8, KuPS 7, Shkendija 7, Zrinjski 7, Sigma Olomuc 7, Univ. Craiova 7, Lincoln 7, Dynamo Kiev 6, Legia 6, Slovan Bratislava 6, Breidablik 5, Sharmock Rovers 4, Hacken 3, Hamrun 3, Shelbourne 2, Aberdeen 2, Rapid Vienna 1.