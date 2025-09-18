Questo pomeriggio il giornalista di SkySport Marco Bucciantini, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di dire la sua sulle prime uscite della Fiorentina, con un particolare focus sull'ultima sconfitta contro il Napoli. Questo un estratto delle sue considerazioni:

“Io sono ottimista di natura e voglio esserlo anche stavolta, anche se ovviamente ci sono dei presupposti al mio ragionamento. Aver scelto un modulo, e probabilmente averlo messo a rischio, e decidere di metterlo a rischio contro la squadra più forte d’Italia era un passaggio necessario per la Fiorentina: se l’obiettivo è quello di proporre un certo tipo di gioco non avrei capito un atteggiamento diverso solo perche l’avversario è di un livello piu alto del tuo. L’identità e la mentalità si forgiano provandole sempre, indipendentemente dalla squadra che ti trovi davanti: le squadre si creano cosi, si metallizzano così. Per questo voglio dire che resto ancora ottimista”.

“Le partite giocate finora hanno dato molte indicazione sui giocatori presenti in rosa”

Ha anche aggiunto: “Credo allo stesso tempo che le partite giocate finora ci abbiano dato delle indicazioni sui giocatori presenti in rosa. Penso che piano piano alcuni diventino piu definiti in campo. Nicolussi è sicuramente a suo agio in cabina di regia mentre Fazzini da il meglio di se sulla trequarti. Mandragora resta il corridore piu affidabile, continua a dare le stesse garanzie dello scorso finale di stagione: capisce meglio la partita e sa adattarsi agli avversari. Credo che questa sia una squadra pensata con Gudmundsson e Kean titolari in attacco, cn Piccoli e Dzeko pronti a subentrare dalla panchina. Deve ancora migliorare individualmente e tecnicamente tutta la difesa: devono cominciare a giocare di reparto, iniziando ad adattarsi alla nuova filosofia dell’uomo su uomo”.

“Un attaccante non può permettersi di sbagliare certe occasioni gol”

Un commento anche sul reparto offensivo: “Dal punto di vista statistico la Fiorentina ancora non ha registrato gol da parte degli attaccanti.Ma qualche occasione l’hanno avuta eccome, a partire da Kean stesso: con il Torino la palla non era in gioco, ma contro il Cagliari ha sbagliato da pochi passi. Piccoli in due uscite ha avuto almeno un paio di occasioni, e se con il Napoli segnava il secondo gol gli ultimi 10 minuti di partita sarebbero stati molto diversi. Tutto può cambiare in un secondo, e un attaccante deve sfruttare questo tipo di occasioni. Sarebbe però stato ancor peggio se le occasioni non ci fossero state, per questo voglio vedere il bicchiere mezzo pieno”.

“Fagioli si sta costruendo dal punto di vista della personalità. Ha bisogno di tempo”

Ha detto la sua anche sulle prestazioni di Nicolo Fagioli, da tempo non al massimo del suo stato di forma: “Mi sembra semplicemente un ragazzo che deve ancora costruirsi dal punto di vista della personalità. E’ un giocatore di quei giocatori che se non si trova a suo agio cala leggermente di rendimento, non voglio pensare a condizionamenti esterni: se Pioli lo manda in campo è perchè in allenamento fa vedere il suo valore. E’ un giocatore che ancora deve trovare il suo rendimento in campo. Lo scorso anno aveva iniziato bene per poi calare dopo che ha vissuto la situazione che lo ha coinvolto e portato a perdere un po di serenità. Mi auguro che con il passare del tempo ed il lavoro torni a fare vedere quale è il suo reale valore, dando il suo contributo alla causa viola”.

“Se non c'è Gudmundsson gioca Piccoli”

Ha poi concluso parlando di Edin Dzeko: “Non voglio essere brutale con un giocatore che ha fatto la sua carriera. E’ stata una persona eccezionale, che è stata benissimo in tutti gli spogliatoi, ma ho già detto che importanza avrà nello spogliatoio della Fiorentina: è un uomo che deve diffondere mentalità nel gruppo, dare l’esempio in campo quando serve giocando qualche minuto qua e la. Ma se non sta bene Gudmundsson domenica deve giocare Piccoli”.