Il solito Paolo Vanoli che a Dazn racconta tutto sommato di una Fiorentina che avrebbe meritato il pareggio a Napoli, dopo il 2-1 e la terza sconfitta di fila:

"L'approccio è una cosa che dobbiamo migliorare, dobbiamo essere più attaccati alla partita. Sapevamo che si veniva qua contro una squadra forte, l’avevo detto che il primo tempo sarebbe stato di sofferenza e lì dovevamo stare più attaccati, più attenti anche sul gol perché volevamo andare in avanti con l’uomo su uomo. Alcuni errori individuali ci stanno penalizzando, poi abbiamo cambiato qualcosa ma penso che alla fine il pareggio l’avrebbero meritato i ragazzi.

Piccoli? Anche Roberto ha accusato il peso di questo trasferimento, è un ragazzo che si mette sempre a disposizione della squadra. Penso che lui e Kean lavorandoci siano una bella coppia, magari in questa situazione il tempo per lavorare è poco. Ora dobbiamo trovare il miglior Moise che è un giocatore importante. Siamo diventati squadra ma dobbiamo limare quei particolari che ti fanno perdere punti, come è successo con Lazio e Milan. Dobbiamo essere bravi a capire che ora inizia il nostro campionato e con le piccole abbiamo sempre fatto fatica. E’ lì che si vede se siamo cresciuti".