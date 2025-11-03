Condò: "La crisi della Fiorentina è sistemica. Ci deve essere un piano, altrimenti è solo pressione sul pulsante panico"

L'editorialista del Corriere della Sera e commentatore TV, Paolo Condò, si è espresso sul complicatissimo periodo della Fiorentina sul quotidiano milanese. Una crisi quella viola, che non si limita solo al campo, ma che nasce da gravi mancanze a livello dirigenziale.

Una crisi sistemica

“La crisi della Fiorentina è sistemica - scrive Condò proprio analizzando le difficoltà a livello societario della proprietà viola- e in assenza di Commisso occorre un plenipotenziario capace di prendere decisioni”.

La situazione si fa pericolosa

Il giornalista tocca inevitabilmente anche l'argomento allenatore: “Pioli si può confermare o esonerare, ma a patto che dietro ci sia un piano. Altrimenti è pura pressione sul pulsante panico, e la situazione si fa sul serio pericolosa”.