Galli: "La Fiorentina ha il matchpoint per la salvezza. Il peso è tutto sulle spalle dei viola, sono nettamente più forti"

L'ex portiere e tifoso viola Giovanni Galli ha parlato a Lady Radio, intervenendo sulla partita che giocherà la Fiorentina questa sera contro il Pisa.

Sulla gara contro il Pisa

“Stasera la Fiorentina ha il match point per la salvezza. Ieri abbiamo già avuto una condanna, che è quella del Verona. Se stasera vinci condanni anche il Pisa, a loro non va bene nemmeno il pareggio. Poi sono rientrate nella lotta il Torino e la Cremonese”.

Il peso sui viola

“Il peso è tutto sulle spalle della Fiorentina. Non puoi andare all'arrembaggio stasera. Devi controllare la partita e vincere con la qualità che hai nei singoli. La Conference? Avevo detto che la partita contro lo Jagiellonia era una rottura di scatole, per fortuna in Polonia è andato tutto a meraviglia”.