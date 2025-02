Biasin: "Fagioli è un grande colpo, e poi negli ultimi anni le operazioni tra Fiorentina e Juventus hanno sempre dato ragione ai viola"

Il giornalista di fede neroazzurra Fabrizio Biasin è intervenuto a Radio Bruno Toscana in vista di Fiorentina-Inter di domani: “La definirei una partita strampalata, un po' perché lunedì ci sarà subito il ritorno e un po' perché le squadre non potranno schierare i nuovi acquisti. Una situazione che ovviamente svantaggia la Fiorentina, che avrà solo 14 calciatori disponibili, mentre l'Inter in fin dei conti dovrà fare a meno solo di Zalewski”.

“Fagioli grande colpo, Zaniolo può rilanciarsi”

Poi sul mercato ha aggiunto: “Mi sembrava strano che la Fiorentina rinunciasse a Comuzzo, peraltro in una stagione in cui può davvero puntare alla Champions. Inoltre a fine anno varrà almeno la stessa cifra, quindi il discorso si doveva per forza rimandare a giugno. Zaniolo e Fagioli? Il primo è mentalmente fragile ma a Firenze può ritrovare continuità, mentre l'ex bianconero lo reputo davvero un gande colpo. E poi negli ultimi anni le operazione tra Fiorentina e Juventus hanno sempre dato ragione ai viola”.