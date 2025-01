Confermato lo stato avanzato dello scambio Sanabria-Kouamé: siamo ai dettagli prima delle firme

Siamo ai dettagli per lo scambio tra Fiorentina e Torino nel reparto offensivo. E' calciomercato.com a confermare la notizia data questa mattina da La Nazione. Le due società stanno per definire il passaggio in granata di Christian Kouamé e quello in viola di Antonio Sanabria.

Mancano solo gli ultimi dettagli prima delle firme sui rispettivi contratti. Lo scambio è in via di definizione e potrebbe chiudersi prima della partita di domenica.