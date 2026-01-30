Dopo la vittoria contro il Genoa, l'allenatore della Fiorentina Primavera Daniele Galloppa ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia della sfida contro il Torino in trasferta: “Incontriamo una squadra in forma e organizzata, lo dice la striscia di risultati positivi da parte loro. Sarà una gara complicata su un campo molto piccolo. Si deciderà nella qualità del gesto, nella pulizia del passaggio. Dico spesso ai miei giocatori di pensare prima della giocata e domani servirà pensare ancora prima, ci sarà davvero poco tempo”.

“Finalmente una settimana per lavorare. Abbiamo dato continuità”

“Non ti aspettano bassi ma non ti fanno fare la partita. Devi avere pazienza ma non troppa, vengono a prenderti alto e sono aggressivi. Sarà una gara di ritmo, dinamica. Dobbiamo essere bravi a trovare la giusta profondità e poi a difenderci da squadra matura. Finalmente abbiamo avuto una settimana piena per lavorare, mancava da tantissimo. Abbiamo dato continuità e un segnale positivo tornando in testa, ora dobbiamo continuare a lavorare forte. C'è bisogno di tutti, anche di chi gioca meno. Spero siano tutti concentrati”.

“Voglio una Fiorentina propositiva, che fa la partita e non la subisce”

Cosa vorrebbe vedere? “Una Fiorentina che porta sé stessa su ogni campo, che quando esce ha giocato per quello in cui crede. Vogliamo essere propositivi e fare la partita, subirla il meno possibile. Vogliamo avere personalità e dire la nostra ovunque”.